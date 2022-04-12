В Бразилии тренер ударил женщину-арбитра головой - ВИДЕО
Неприятный эпизод произошел во время матча чемпионата штата Эспириту-Санту (Бразилия) между клубами "Нова Венеция" и "Деспортива Ферровиария", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Главный тренер второй команды Рафаэль Сориано, выбежав на поле в перерыве встречи, начал выражать недовольство работой судейской бригады.
В один из моментов Сориано не сдержал эмоций и головой ударил по лицу бокового судьи Марсиелли Нетто. Женщина схватилась за нос, а Сориано получил прямую красную карточку и покинул поле в сопровождении сотрудников полиции.
Затем Сориано обвинил 29-летнего арбитра в "желании воспользоваться тем, что она женщина".
После игры "Деспортива Ферровиария" уволила Сориано с поста главного тренера.
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