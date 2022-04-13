Определились первые два полуфиналиста Лиги Чемпионов УЕФА

12 апреля состоялись ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, в первой паре сошлись немецкая "Бавария" и испанский клуб "Вильярреал".

Представитель Ла Лиги, обыгравший немецкую "Баварию" со счетом 1:0 в первом матче на домашней арене, в ответном матче сыграл вничью 1:1. Счет в игре открыли "хозяева". На 52-й минуте отличился Роберт Левандовски. Гости сравняли счет на 88-й минуте благодаря голу Самюэля Чуквуэзе. Таким образом, "испанцы" обеспечили себе путевку в полуфинал.

Во второй отвевтной встрече мадридский "Реал" принимал лондонский "Челси". Начало матча сложилось для хозяев неудачно. Счет в игре открыли "англичане". На 15-й минуте отличился Мейсон Маунт. На 51-й минуте Антонио Рюдигер во второй раз поразил ворота "испанцев". Последний гол "Челси" забил Тимо Вернер на 75-й минуте. Но англичане не смогли сохранить счет, который обеспечивал им выход в полуфинал.

На 80-й минуте отличился Родриго. Поскольку первая игра также закончилась со счетом 1-3, командам пришлось побороться в добавленное время. На 6-й минуте добавленного времени отличился Карим Бензема. Благодаря этому голу "Реал" прошел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Так, в полуфинале "королевский клуб" встретится с победителем пары "Атлетико" Мадрид (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия), а "Вильярреал" встретится с победителем пары "Ливерпуль" (Англия). ) - "Бенфика" (Португалия).