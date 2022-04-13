Карточку с Месси продали на аукционе за рекордную сумму

Редкая коллекционная карточка Panini с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси ушла с молотка за рекордные 522 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на officelife.media.

Как сообщает аргентинский портал Ole, покупатель лота пожелал остаться неизвестным.

На коллекционной карточке изображен Месси в форме сборной Аргентины на чемпионате мира 2014 года. Таких карточек выпущено всего десять, но известно о местонахождении только двух.

Цену лоту прибавил и тот факт, что всего неделю назад УЕФА заменил компанию Panini на Topps в качестве эксклюзивного партнера по производству сувениров для чемпионата Европы 2024 года. Итальянская Panini производила наклейки и карточки для чемпионатов мира и Европы по футболу с 1970-х.