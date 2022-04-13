Глава АФФА поздравил Гурбана Гурбанова

Сегодня в штаб-квартире АФФА президент ассоциации Ровнаг Абдуллаев встретился с главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбаном Гурбановым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава АФФА поздравил специалист с 50-летним юбилеем, пожелал ему здоровья, успехов в деятельности и новых побед. Также на встрече присутствовали исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов и генсек Сархан Гаджиев. C юбилеем Гурбана Грубанова поздравил президент "Карабаха" Таир Гёзель и Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана. На странице "Карабаха" в соцсетях выложен видеоролик о тренере.

Гурбан Гурбанов является самым успешным тренером истории азербайджанского футбола. 8 раз подряд его команда "Карабах" играла в групповой стадии еврокубков, среди которых Лига чемпионов, и в нынешнем году вышла в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Кстати, именно в стадии плей-офф в игре французским "Марселем" Гурбан Гурбанов запомнился решением, который вызвало резонанс во всем футбольном мире. Напомним, в начале матча Ибраима Ваджи забил "Марселю" рукой, что не заметили арбитры и показали на центр поля. Однако, Гурбан Гурбанов переговорив с нападающим и капитаном Максимом Медведевым, посоветовал сообщить о нарушении арбитру, в результате чего гол был отменен. И это в принципиальной встрече за выход в следующий этап! Безусловно, поступок Гурбана Гурбанова с точки зрения "фэйр-плей" вызывает только восхищение. Кстати, главный тренер того же "Марселя" Хорхе Сампаоли на пресс-конференции честно признался, что сам не последовал бы примеру Гурбанова и не стал бы просить своего подопечного признаться в игре рукой.

Более того, Гурбанов Гурбанов, проведя с 1992 по 2006 года 65 матчей за сборную Азербайджана, с 14 мячами по-прежнему остается лучшим бомбардиром "милли".

Гурбан Гурбанов родился 13 апреля 1972 года в селе Ашага Тала Загатальского района. Начал карьеру в родных Закаталах в 1988 в клубе "Дашгын", где выступал на протяжении трех лет. Затем защищал цвета грузинского "Мерцхали", вновь играл за "Дашгын", а в составе "Турана" (Товуз) в 1994 году впервые стал чемпионом Азербайджана. В 1996-1998 выступал за "Нефтчи" (Баку), где в полной мере проявился талант бомбардира - в 43 играх забил 43 мяча. С 1988 года выступал в "Динамо" (Ставрополь), где стал лучшим бомбардиром команды, играл за "Балтику" (Калининград) и "Факел" (Воронеж), которому 1999 году помог выйти в высшую лигу. Также играл за "Волгарь-Газпром". В 2004 стал капитаном "Нефтчи". И завершил карьеру футболиста в ноябре 2005 года, играя за "Интер" (Баку).

В том же году стал спортивным директором "Интера". В 2006-2007 занимал должность главного тренера флагмана азербайджанского футбола "Нефтчи", завоевал серебряные медали и получил путёвку в Кубок УЕФА. С августа 2008 года - главный тренер клуба "Карабах", которого сделал флагманом национального футбола. При нём клуб четыре раза выигрывал Кубок Азербайджана, 7 раз подряд становился чемпионом страны (2014-2020). Его сын Муса Гурбанлы - игрок "Карабаха" и сборной Азербайджана до 21 года.