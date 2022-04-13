УЕФА выплатил азербайджанским клубам более миллиона евро

Стала известны средства, выплаченные УЕФА клубам, футболисты которых участвовали в Евро-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, 200 млн. евро были распределены между 697 клубами, игроки которых участвовали в отборочном и финальном этапах турнира.

Часть этих средств досталась и азербайджанским клубам. Восемь клубов нашей страны заработали 1 млн. 140 тыс. 246,90 евро:

"Карабах" - 439 тыс. 170,38 евро

"Нефтчи" - 210 тыс. 117,58 евро

"Сабаиль" - 172 тыс. 144,67 евро

"Сабах" - 88 тыс. 895,90 евро

"Габала" - 80 тыс. 514,21 евро

"Сумгайыт" - 64 тыс. 651,56 евро

"Зиря" - 47 тыс. 870,83 евро

"Шамахы" - 36 тыс. 881,76 евро

Отметим, УЕФА перечислил наибольшие средства лондонскому "Челси" - 5 млн. 99 тыс. 795,04 евро.