https://news.day.az/sport/1452985.html УЕФА отметил юбилей Гурбана Гурбанова - ФОТО
"Многолетнему наставнику ФК "Карабах", живой легенде азербайджанского футбола Гурбану Гурбанову - 50", - отмечается на официальной странице УЕФА в "Твиттере".
УЕФА отметил юбилей Гурбана Гурбанова - ФОТО
УЕФА отметил 50-летний юбилей главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбана Гурбанова, передает Day.Az.
"Многолетнему наставнику ФК "Карабах", живой легенде азербайджанского футбола Гурбану Гурбанову - 50", - отмечается на официальной странице УЕФА в "Твиттере".
Добавим, что пост сопровожден голами в матче минувшей групповой стадии Лиги конференций между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом" в Баку (2:1).
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