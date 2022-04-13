УЕФА отметил юбилей Гурбана Гурбанова
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УЕФА отметил 50-летний юбилей главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбана Гурбанова, передает Day.Az.

"Многолетнему наставнику ФК "Карабах", живой легенде азербайджанского футбола Гурбану Гурбанову - 50", - отмечается на официальной странице УЕФА в "Твиттере".
Добавим, что пост сопровожден голами в матче минувшей групповой стадии Лиги конференций между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом" в Баку (2:1).
 