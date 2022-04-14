"Ливерпуль" вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 3:3 сыграл вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду на "Энфилде" в Ливерпуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе "Ливерпуля" забитыми мячами отметились Ибраима Конате (21-я минута) и Роберто Фирмино (55, 65). У "Бенфики" отличились Гонсалу Рамуш (32), Роман Яремчук (73) и Дарвин Нуньес (82). Первый матч между командами завершился победой "Ливерпуля" (3:1). В полуфинале "Ливерпуль" сыграет с "Вильярреалом".