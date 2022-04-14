"Манчестер Сити" и "Реал" встретятся в полуфинале футбольной Лиги чемпионов

Английский "Манчестер "Сити" сыграл вничью с испанским "Атлетико" со счетом 0:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в ночь на четверг на стадионе "Метрополитано" в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На второй добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален защитник "Атлетико" Фелипе.

В первой встрече, которая состоялась 5 апреля в Англии, "Манчестер Сити" одержал победу со счетом 1:0. За выход в финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" поборется с мадридским "Реалом". В другом полуфинале испанский "Вильярреал" встретится с английским "Ливерпулем". Первые игры пройдут 26 и 27 апреля, ответные - 3 и 4 мая.