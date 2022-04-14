https://news.day.az/sport/1453205.html Какие страны купили больше всего билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Какие страны купили больше всего билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Стали известны страны, купившие больше всего билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как передает Day.Az со ссылкой на компанию Baku City Circuit, наряду с местными болельщиками к гонке проявляют интерес болельщики из США, Великобритании, Нидерландов и других стран Европы.
Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.
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