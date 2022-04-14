Какие страны купили больше всего билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Стали известны страны, купившие больше всего билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на компанию Baku City Circuit, наряду с местными болельщиками к гонке проявляют интерес болельщики из США, Великобритании, Нидерландов и других стран Европы.

Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.