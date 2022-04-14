В Баку пройдет Кубок мира FIG по художественной гимнастике

22-24 апреля столица Азербайджана Баку будет вновь в центре внимания мировой гимнастической общественности. Так, сильнейшие грации мира соберутся в Баку для участия в Кубке мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

Данный Кубок станет пятым международным соревнованием, организованным в Азербайджане по различным гимнастическим дисциплинам в нынешнем году.

Согласно списку регистрации, в соревнованиях ожидается участие 140 спортсменок из 33 стран мира, в том числе 44 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 96 - в составе групповых команд (15 команд).

Нашу страну на Кубке мира в индивидуальной программе представят Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки будут соревноваться по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

Отметим, что предстоящие соревнования станут девятым по счету Кубком мира по художественной гимнастике, который пройдет в нашей стране. Также напомним, что Баку принимал Чемпионат мира по художественной гимнастике в 2005 и 2019 годах.

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители будут иметь возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики.

Желающие посетить соревнования в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Зрители, желающие увидеть интересные и красочные выступления гимнасток, могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az/ и в кассах города

Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 10 манатов, а на финалы - 15 манатов. Начало соревнований - в 12:00.