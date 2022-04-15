https://news.day.az/sport/1453371.html Определились полуфинальные пары Лиги Европы
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
Определились полуфинальные пары Лиги Европы сезона-2021/22, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
В четверг в ответных матчах четвертьфинала турнира "Лейпциг" в гостях обыграл "Аталанту" со счетом 2:0 (общий счет 3-1), "Айнтрахт" добился выездной победы над "Барселоной" - 3:2 (4-3), "Рейнджерс" дома оказался сильнее "Браги" - 3:1 (3-2), а "Вест Хэм" на чужом поле разгромил "Лион" - 3:0 (4-1).
Таким образом, полуфинальные пары составили "Вест Хэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия) и "Лейпциг" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия).
Первые игры пройдут 28 апреля, ответные матчи состоятся 5 мая.
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