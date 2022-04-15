«Айнтрахт» в гостях обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал ЛЕ

"Айнтрахт" в гостях обыграл "Барселону" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась в пользу немецкой команды со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Филип Костич (4, 67 минуты), один гол на счету Рафаэля Борре (36). За хозяев отличились Серхи Бускетс (90+1) и Мемфис Депай (90+10).

Первая встреча между командами завершилась со счетом 1:1. Таким образом, "Айнтрахт" выиграл противостояние со счетом 4:3 и сыграет в полуфинале Лиги Европы.

В параллельном матче "Вест Хэм" в гостях разгромил "Лион" - 3:0. Английский клуб одолел соперника по сумме двух встреч (4:1) и вышел в полуфинал турнира.