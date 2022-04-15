https://news.day.az/sport/1453373.html Определились полуфинальные пары Лиги конференций
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
По итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги конференций сформировались полуфинальные пары турнира, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
"Лестер" за выход в финал поспорит с "Ромой", а "Фейеноорд" сыграет с "Марселем".
Первые матчи запланированы на 28 апреля, ответные встречи пройдут 5 мая. Матчи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.
Финал Лиги конференций запланирована на 25 мая в столице Албании Тиране.
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