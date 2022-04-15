Определились полуфинальные пары Лиги конференций

По итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги конференций сформировались полуфинальные пары турнира, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

"Лестер" за выход в финал поспорит с "Ромой", а "Фейеноорд" сыграет с "Марселем".

Первые матчи запланированы на 28 апреля, ответные встречи пройдут 5 мая. Матчи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Финал Лиги конференций запланирована на 25 мая в столице Албании Тиране.