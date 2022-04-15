«Рейнджерс» победил «Брагу» в дополнительное время и вышел в полуфинал Лиги Европы

"Рейнджерс" выиграл у клуба "Брага" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Матч прошел в Глазго и завершился в дополнительное время со счетом 3:1, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Хозяева поля в первом тайме отличились дважды - дубль на счету Джеймса Тавернье.

В концовке второго тайма Давид Карму отыграл один мяч. С учетом победы португальского клуба в первом матче с минимальным счетом, ответный матч перешел в дополнительное время, где решающий гол забил Кемар Руф.

По ходу матча в составе "Браги" были удалены Тормена и Юрий Медейруш.