https://news.day.az/sport/1453374.html «Рейнджерс» победил «Брагу» в дополнительное время и вышел в полуфинал Лиги Европы
«Рейнджерс» победил «Брагу» в дополнительное время и вышел в полуфинал Лиги Европы
"Рейнджерс" выиграл у клуба "Брага" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Матч прошел в Глазго и завершился в дополнительное время со счетом 3:1, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Хозяева поля в первом тайме отличились дважды - дубль на счету Джеймса Тавернье.
В концовке второго тайма Давид Карму отыграл один мяч. С учетом победы португальского клуба в первом матче с минимальным счетом, ответный матч перешел в дополнительное время, где решающий гол забил Кемар Руф.
По ходу матча в составе "Браги" были удалены Тормена и Юрий Медейруш.
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