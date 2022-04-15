Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стал самым популярным соревнованием в США

В настоящее время обсуждается вопрос трансляции Гран-при Азербайджана "Формулы-1" азербайджанскими телеканалами. По итогам обсуждений будет сделано заявление.

Об этом сказал в интервью Trend пресс-секретарь Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Тураб Теймуров, передает Day.Az.

"Кроме того, болельщики смогут смотреть соревнования Гран-при Азербайджана, помимо других гонок "Формулы-1", по некоторым ведущим спортивным телеканалам мира. Отметим, что глобальная зрительская аудитория Гран-При Азербайджана "Формулы-1" составляет около 1,5 миллиарда человек. Интересно, что за последние два сезона Гран-при Азербайджана обогнал по популярности Гран-при Монако и стал самым популярным соревнованием в США", - сказал Теймуров.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня.