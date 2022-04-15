Хави отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес отреагировал на вылет клуба из розыгрыша Лиги Европы. Слова специалиста приводит Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хави отметил, что его команде не хватило героизма в концовке домашнего матча против "Айнтрахта". "Мы контролировали ход игры, но за ошибки в еврокубках приходится платить", - подчеркнул он.

Специалист отказался считать вылет из Лиги Европы провалом для "Барселоны", он добавил, что сине-гранатовые нацелены на попадание в Лигу чемпионов.