На Гран-при Азербайджана «Формулы-1» для болельщиков будут организованы разнообразные развлекательные программы

Day.Az представляет интервью Trend с пресс-секретарем Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Турабом Теймуровым.

- Сколько еще лет гонка будет радовать бакинских болельщиков, и что в целом ее проведение приносит стране?

- Как известно, до начала гонки остается два месяца. Компания Baku City Circuit проводит большую работу по ее организации. Срок контракта на проведение Гран-при Азербайджана "Формулы-1" - до 2024 года. Азербайджан уже многие годы принимает престижные международные спортивные мероприятия. Основной целью является пропаганда нашей страны в мире, привлечение туристов, что в конечном счете способствует вкладу в различные сферы экономики нашей страны. Согласно результатам независимого исследования, проведенного международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), первые четыре гонки принесли экономике страны в общей сложности 506,3 миллиона долларов. Это в основном туристическая, гостиничная и транспортная сферы. Также к этому можно отнести развитие в таких секторах, как рестораны, социальные и культурные услуги, почта и телекоммуникации, строительный сектор и другие сферы. Пандемия привела к застою в мировой экономике. Уверены, что и в последующие годы, как и в текущем году, польза от проведения Гран-при для нашей страны будет расти.

- На каком этапе находятся строительно-монтажные работы в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1"?

- Как вам известно, Гран-при Азербайджана "Формулы-1" проводится уже в шестой раз. Гонки пройдут 10-12 июня. Компания Baku City Circuit с ночных часов 15 апреля начала строительно-монтажные работы на территориях, где проходит трасса гонок. С целью обеспечения безопасности граждан установка бетонных блоков будет осуществляться в ночное время. Строительно-монтажные работы начинаются на пересечении улицы Хагани и проспекта Бюльбюля и охватят всю гоночную трассу. В отличие от прошлого года, в этом году можно будет наблюдать за гонкой вживую, и на территории бульвара уже начинается установка трибун для зрителей. Также стартуют инфраструктурно-монтажные работы на территории paddok. Учитывая проведение в указанных частях города этих работ, просим граждан быть более внимательными при управлении автомобилем, и компания Baku City Circuit заранее благодарит граждан за понимание.

- На каком этапе находится процесс продажи билетов, сколько билетов уже продано? Из каких стран чаще всего покупают билеты на Гран-при Азербайджана?

- Прошло больше месяца со старта продажи билетов. В настоящее время продажа билетов открыта для всех трибун, и интерес со стороны болельщиков достаточно высок. Стоимость билетов для местных болельщиков варьирует от 90 до 970 манатов. Билеты можно приобрести на сайте https://www.bakucitycircuit.com/az, а также в пунктах продажи билетов нашего города. Наряду с интересом со стороны иностранных болельщиков, мы наблюдаем высокий интерес и местных болельщиков, что очень радует нас. В настоящее время Азербайджан, США и Великобритания входят в тройку лидеров по приобретению билетов. Кроме того, в числе стран, болельщики из которых активно раскупают билеты - Испания, Нидерланды, Дания, Россия, Франция, Норвегия и др. Отмечу, что гражданам Азербайджана и иностранцам, имеющим разрешение на временное проживание в Азербайджане, билеты предлагаются со скидкой 20-25 процентов.

- Сколько зрителей, купивших билеты на Гран-при 2020 года, поменяли их на соревнования этого года?

- В связи с переносом гонки 2020 года у фанатов появилась возможность поменять билеты на гонку 2022 года. Об этом они были проинформированы по SMS и электронной почте. В связи с билетами и в целом подробной информацией о гонке можно обратиться в службу поддержки (*6003).

- Что войдет в развлекательную программу для зрителей? Какие изменения произойдут в гоночной программе этого года по сравнению с предыдущей гонкой?

- В прошлом году соревнования прошли без зрителей. А в этом году болельщики смогут наблюдать за гонкой вживую. В связи с пандемией с целью обеспечения безопасности граждан не предусмотрены вечерние концерты, однако, как и всегда, будут организованы интересные развлекательные программы. Отметим, что в течение трех дней все желающие - взрослые и дети - смогут насладиться развлекательными программами. В этом году в истории "Формулы-1" наиболее насыщенный сезон, запланированы 23 гонки, среди которых гонка в Майами, которая проводится впервые. Считаю, что то, что наш город представлен в списке городов "Формулы-1", является большим успехом для нашей страны.

Фанатам нужно будет соблюдать правила карантина, действующие в Азербайджане, которые ранее были смягчены.

- По какому телеканалу в Азербайджане будет транслироваться Гран-при?

- Данный вопрос обсуждается, и об этом будет распространена информация. Также, наряду с другими гонками "Формулы-1", болельщики смогут наблюдать по ряду ведущих спортивных телеканалов мира и за Гран-при Азербайджана. Отметим, что глобальная зрительская аудитория Гран-при Азербайджана "Формулы-1" составляет около 1,5 миллиарда человек. За последние два сезона Гран-при Азербайджана, обойдя Гран-при Монако, стал самой популярной гонкой, за которой наблюдали в США.