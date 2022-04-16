"Олимпиакос" хочет вернуть защитника азербайджанского "Сабаила"
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Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" (Волос) хочет вернуть защитника азербайджанского "Сабаила" Турана Манафова, который выступал за него на правах аренды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, защитник вернулся в начале текущего месяца в Баку, так как уже несколько месяцев не получал зарплату от греческого клуба, по поводу чего пожаловался и в ФИФА. "Олимпиакос" хочет, чтобы Манафов вернулся, но пока ничего не говорит о выплате долга. Футболист против этого предложения.
 