https://news.day.az/sport/1453700.html "Олимпиакос" хочет вернуть защитника азербайджанского "Сабаила"
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, защитник вернулся в начале текущего месяца в Баку, так как уже несколько месяцев не получал зарплату от греческого клуба, по поводу чего пожаловался и в ФИФА. "Олимпиакос" хочет, чтобы Манафов вернулся, но пока ничего не говорит о выплате долга. Футболист против этого предложения.
"Олимпиакос" хочет вернуть защитника азербайджанского "Сабаила"
Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" (Волос) хочет вернуть защитника азербайджанского "Сабаила" Турана Манафова, который выступал за него на правах аренды.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, защитник вернулся в начале текущего месяца в Баку, так как уже несколько месяцев не получал зарплату от греческого клуба, по поводу чего пожаловался и в ФИФА. "Олимпиакос" хочет, чтобы Манафов вернулся, но пока ничего не говорит о выплате долга. Футболист против этого предложения.
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