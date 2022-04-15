Тренеру «Баварии» угрожали смертью после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн рассказал об угрозах в свой адрес после вылета команды из Лиги чемпионов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на​ Sports.ru.

34-летний специалист отметил, что спокойно воспринимает критику и подчеркнул, что она закономерна после поражений команды. "Это нормально и с этим можно справиться", - добавил он.

Вместе с тем Нагельсманн озвучил, что в социальных сетях он столкнулся с сотнями угроз смерти. "Одно дело, когда кто-то хочет убить именно меня, но они упоминают мою мать. А она вообще не интересуется футболом", - отметил он.