Один из претендентов на покупку «Челси» отказался от сделки

Консорциум, возглавляемый семьей Риккетс, владеющей "Чикаго Кабс", отказался от покупки лондонского "Челси". Об этом сообщает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Консорциум заявил, что после тщательного рассмотрения решил не подавать окончательную заявку на покупку клуба.

Таким образом осталось три претендента. Это Мартин Бротон, бывший президент "Ливерпуля" и British Airways, в консорциум которого входят акционеры "Кристал Пэлас" Дэйв Блитцер и Джош Харрис; совладелец "Лос-Анджелес Доджерс" Тодд Боэли, а также совладелец "Аталанты" и акционер "Бостон Селтикс" Стивен Пальюки.

Болельщики "Челси" выступали против покупки клуба семьей Риккетс. Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поддержал позицию фанатов в этом вопросе.