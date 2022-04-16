https://news.day.az/sport/1453767.html "Манчестер Юнайтед" может продать Роналду
"Манчестер Юнайтед" может продать Роналду
Форвард Криштиану Роналду в ближайшее время может покинуть "Манчестер Юнайтед". Потенциальный главный тренер клуба Эрик тен Хаг не собирается сохранять португальца в составе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Если тен Хага утвердят в качестве главного тренера манкунианцев, он немедленно продаст Роналду, пишет Marca.
Причиной такого решения является несоответствие Роналду стилю игры, который пропагандирует тренер.
Предположительно, тен Хага представят в качестве главного тренера "красных дьяволов" уже на следующей неделе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре