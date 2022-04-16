"Манчестер Юнайтед" может продать Роналду

Форвард Криштиану Роналду в ближайшее время может покинуть "Манчестер Юнайтед". Потенциальный главный тренер клуба Эрик тен Хаг не собирается сохранять португальца в составе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Если тен Хага утвердят в качестве главного тренера манкунианцев, он немедленно продаст Роналду, пишет Marca.

Причиной такого решения является несоответствие Роналду стилю игры, который пропагандирует тренер.

Предположительно, тен Хага представят в качестве главного тренера "красных дьяволов" уже на следующей неделе.