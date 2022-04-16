https://news.day.az/sport/1453792.html В Китае гонщик дрифтовал более 6 км по льду и установил мировой рекорд
В Китае гонщик дрифтовал более 6 км по льду и установил мировой рекорд
Гонщик в Китае вывел свой автомобиль на лед, покрывший озеро, и непрерывно дрифтовал 6,23 км, чтобы побить мировой рекорд Гиннесса, пишет агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Книга рекордов Гиннесса сообщила, что 58-летний Ван Дунцзян проехал 6,23 км по импровизированной трассе на озере Мэйлун в Мэйлункоу, провинция Цзилинь.
По словам Книги рекордов, машина проехала по кольцевой трассе 23 раза, и дрифт продолжался около 15 минут.
Ван, профессиональный гонщик, ранее занимал второе и третье места в своих выступлениях на соревнованиях по дрифтингу в Китае.
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