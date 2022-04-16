https://news.day.az/sport/1453829.html Макрон убеждал Мбаппе остаться в ПСЖ
Макрон убеждал Мбаппе остаться в ПСЖ
Президент Франции Эммануэль Макрон связывался с футболистом Килианом Мбаппе, чтобы убедить его остаться в "Пари Сен-Жермен". Об этом стало известно RTL France, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что Макрон настаивает на продлении контракта Мбаппе с французской командой. По информации источника, глава государства и спортсмен регулярно общаются с 2018 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре