Макрон убеждал Мбаппе остаться в ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон связывался с футболистом Килианом Мбаппе, чтобы убедить его остаться в "Пари Сен-Жермен". Об этом стало известно RTL France, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что Макрон настаивает на продлении контракта Мбаппе с французской командой. По информации источника, глава государства и спортсмен регулярно общаются с 2018 года.