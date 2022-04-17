Сколько получил Роналду за хет-трик в ворота «Норвича»?

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил от футбольного клуба свыше 1 млн евро в качестве бонусов после того, как забил три мяча в ворота "Норвича" в матче чемпионата Англии. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Благодаря хет-трику футболист преодолел отметку в 20 голов за сезон, за что ему полагается 900 тыс. евро. Еще 121 тыс. евро Роналду получает непосредственно за сам хет-трик, который стал 60-м в его карьере.

В матче 33-го тура чемпионата Англии против "Норвича" в субботу МЮ победил со счетом 3:2.

Фото: Reuters