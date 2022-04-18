https://news.day.az/sport/1453981.html Ужасное падение российского фигуриста - ударился головой об лёд и не смог подняться - ВИДЕО
Ужасное падение российского фигуриста - ударился головой об лёд и не смог подняться - ВИДЕО
Шоу Плющенко "Союз чемпионов" в Санкт-Петербурге омрачилось очень неприятным инцидентом.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, во время исполнения своего номера Евгений Семененко больно упал с четверного прыжка, ударившись головой об лёд, и не смог подняться. Несколько раз фигурист пытался встать, но не смог и рухнул на сидящих в первом ряду зрителей. Арену 18-летний спортсмен покинул на носилках, его сразу же увезли в больницу.
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