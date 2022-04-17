Назван самый посещаемый матч 23-го тура премьер-лиги Азербайджана

Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет вашему вниманию статистику 23-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

За четыре матча было забито 14 голов (в среднем - 3,5 гола за матч). На счету хозяев поля - 12 забитых мячей, гостей - 2. Из них 5 на счету местных игроков, а остальные 9 забили легионеры. Три матча завершились победой хозяев поля, а еще один - вничью.

Были показаны 22 желтые карточек и одна красная карточки.

Матчи тура посетили 2900 зрителей. Наибольшее количество зрителей было на матче "Нефтчи" - "Сабах" (1200).