https://news.day.az/sport/1453983.html Назван самый посещаемый матч 23-го тура премьер-лиги Азербайджана
Назван самый посещаемый матч 23-го тура премьер-лиги Азербайджана
Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет вашему вниманию статистику 23-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.
За четыре матча было забито 14 голов (в среднем - 3,5 гола за матч). На счету хозяев поля - 12 забитых мячей, гостей - 2. Из них 5 на счету местных игроков, а остальные 9 забили легионеры. Три матча завершились победой хозяев поля, а еще один - вничью.
Были показаны 22 желтые карточек и одна красная карточки.
Матчи тура посетили 2900 зрителей. Наибольшее количество зрителей было на матче "Нефтчи" - "Сабах" (1200).
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