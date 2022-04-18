Впервые в Азербайджане состоялся турнир по вертикальному бегу. Местом его локации стала "Чинар Плаза", а устроителями клуб "Тритерра" при поддержке Федерации триатлона и Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Победа в "гонке по вертикали" досталась Джалалу Сулейманову и Марине Белан.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, состав заявившихся оказался довольно разноплановым. На старт вышли первая "Железная леди" Азербайджана Рабия Оруджева, недавно отличившаяся на турнире "Ironman" в Порт-Элизабет (ЮАР), ее сын Гусейн, участники стартов "Ironman" Сабухи Сафаров и Серган Аббасов, победитель соревнований по национальной борьбе на Всемирных Играх кочевников Джалал Сулейманов, который в итоге и отпраздновал победу, а также многие другие спортсмены.

Перед ними стояла задача преодолеть 32 этажа протяженностью 122 метра в высоту, включавшем в себя 660 ступенек. Организаторы устроили из мероприятия настоящее шоу, где диджей подбадривал каждого участника, каждого из которых на старт провожала группа поддержки. Мероприятие посетил и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, с интересов следивший за перипетиями борьбы.

Абсолютно лучшее время показал Д.Сулейманов, потративший на преодоление всей дистанции 3 минуты 52 секунды. Примечательно, что у Джалала оказался последний по счету порядковый номер (23), но в итоге он оказался первым.

В женском зачете победительницей оказалась Марина Белан, которая, к слову, уже имеет опыт выступления в соревнованиях по вертикальному бегу. Не далее как в феврале она отпраздновала победу в Дубае, где приняла участие в старте "M 1 Run", представлявшей из себя забег по 700 ступенькам в одном из отелей. По итогам выступления в "Чинар Плаза" Белан показала время 6 минут 40 секунд, на 14 секунд опередив Оруджову.

Памятной медали удостоился каждый участник, получивший их из рук Фарида Гаибова. Министр поздравил всех стартовавших, отметив инициативу клуба "Тритерра" и национальной федерации триатлона. "Приглашаю всех заниматься спортом", - резюмировал он.

А один из основателей клуба "Тритерра" Руфат Гасанов, являющийся и вице-президентом федерации триатлона, отметил, что проведение подобных турниров будет продолжено в будущем.

Отметим, что соревнования по вертикальному бегу приобретают всю большую популярность в мире. Они проходят, как правило, на самых высотных зданиях мира. В качестве примера можно привести "Menara Tower" в Куала-Лумпуре" или "Willi Tower" в Чикаго.