Фанаты «Барселоны» избили экс-форварда «Айнтрахта»

Болельщики "Барселоны" избили бывшего футболиста "Айнтрахта" Мартина Фенина, который приехал поддержать франкфуртский клуб в столицу Каталонии в четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Как передает Day.Az, об этом Фенин сообщил в социальных сетях. Инцидент произошел после матча "Барселона" - "Айнтрахт". Болельщики каталонцев напали на Фенина, который приехал на встречу как обычный болельщик. По словам 35-летнего чеха, его избили на глазах жены.