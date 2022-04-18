Футбольная команда заменила номера на QR-коды

Футбольная команда Университета центральной Флориды (UCF) заменила традиционные номера на футболках на QR-коды, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Команда продемонстрировала свою новую форму в Twitter. Теперь под фамилиями игроков в американский футбол изображены специальные QR-коды, которые можно отсканировать, чтобы получить доступ к биографиям футболистов на веб-сайте UCF.

Судя по всему, QR-коды игроков также будут отображаться на джамботроне домашнего стадиона команды.

Будет ли это удобно зрителям - сложно сказать. Возможно, следить с трибуны за игроками все же проще, ориентируясь на номера. А отсканировать QR-код с такого расстояния будет нелегко.