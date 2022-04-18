Турецкий вратарь скончался во время матча

Турецкий вратарь-ветеран Фатих Мумджу скончался от перенесенного во время матча инфаркта. передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

43-летний игрок команды Bodrum Bələdiyyəsi Masterlər почувствовал недомогание и упал во время игры с 9 sentyabr Masterlər.

Инцидент произошел на финальном матче турнира, проведенного Футбольной федерацией Эгейского региона. Команда голкипера выигрывала со счетом 3:1.

Первую помощь вратарю оказали товарищи по команде, позднее игрок был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

За свою профессиональную карьеру Фатих Мумджу выступал за "Батман Петролспор" и "Тавшанлы Линьитспор".