https://news.day.az/sport/1454156.html Турецкий вратарь скончался во время матча - ФОТО - ВИДЕО
Турецкий вратарь скончался во время матча - ФОТО - ВИДЕО
Турецкий вратарь-ветеран Фатих Мумджу скончался от перенесенного во время матча инфаркта. передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
43-летний игрок команды Bodrum Bələdiyyəsi Masterlər почувствовал недомогание и упал во время игры с 9 sentyabr Masterlər.
Инцидент произошел на финальном матче турнира, проведенного Футбольной федерацией Эгейского региона. Команда голкипера выигрывала со счетом 3:1.
Первую помощь вратарю оказали товарищи по команде, позднее игрок был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.
За свою профессиональную карьеру Фатих Мумджу выступал за "Батман Петролспор" и "Тавшанлы Линьитспор".
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