https://news.day.az/sport/1454247.html Азербайджанский футболист включен в "дрим-тим" тура в Хорватии - ФОТО
Азербайджанский футболист включен в "дрим-тим" тура в Хорватии - ФОТО
В Хорватии составили символическую сборную по итогам 31-го тура чемпионата страны по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в "дрим-тим" тура, представленного Sportnet на основе показателей SofaScore, был включен и азербайджанский форвард загребского "Динамо" Махир Эмрели. Он получил оценку 7,7.
Отметим, что в минувшем туре Эмрели отличился голом в матче против "Истра 1961".
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