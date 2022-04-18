Азербайджанский футболист включен в "дрим-тим" тура в Хорватии

В Хорватии составили символическую сборную по итогам 31-го тура чемпионата страны по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , в "дрим-тим" тура, представленного Sportnet на основе показателей SofaScore, был включен и азербайджанский форвард загребского "Динамо" Махир Эмрели. Он получил оценку 7,7.

Отметим, что в минувшем туре Эмрели отличился голом в матче против "Истра 1961".