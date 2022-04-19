Стали известны детали контракта Тен Хага с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны детали обсуждаемого контракта главного тренера амстердамского "Аякса" Эрика тен Хага с "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Guardian, cпециалист подпишет трудовое соглашение с "красными дьяволами" в ближайшее время. Контракт будет заключен на срок от трех до четырех лет, нидерландцу обещано участие в трансферной политике клуба с возможностью принимать окончательные решения в переговорах.

В данный момент также продолжаются переговоры с Митчеллом ван дер Гагом и Стивом Маклареном, которые могут стать частью тренерского штаба под руководством тен Хага.