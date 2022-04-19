https://news.day.az/sport/1454526.html «ПСЖ» намерен разогнать всех аргентинских футболистов, за исключением Месси
«ПСЖ» намерен разогнать всех аргентинских футболистов, за исключением Месси
Руководство французского "Пари Сен-Жермен" намерено провести глобальную перестройку в предстоящее летнее трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации L'ÉQUIPE, клуб хочет продать Мауро Икарди, Анхеля Ди Марию и Леандро Паредеса.
34-летний Ди Мария защищает цвета парижан с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 игр во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
27-летний Паредес в текущем сезоне провел 22 матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
29-летний Икарди в 30 встречах оформил пять голов.
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