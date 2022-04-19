«ПСЖ» намерен разогнать всех аргентинских футболистов, за исключением Месси

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" намерено провести глобальную перестройку в предстоящее летнее трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации L'ÉQUIPE, клуб хочет продать Мауро Икарди, Анхеля Ди Марию и Леандро Паредеса.

34-летний Ди Мария защищает цвета парижан с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 игр во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

27-летний Паредес в текущем сезоне провел 22 матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

29-летний Икарди в 30 встречах оформил пять голов.