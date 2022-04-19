«Барселона» организовывает сделку по переходу Лаутаро Мартинеса

Corriere dello Sport утверждает, что "сине-гранатовые" хотят воспользоваться ситуацией, в которой сейчас находится аргентинец Лаутаро Мартинес в миланской команде. Его будущее в "Интере", как известно, остается под вопросом.

Как передает Day.Az, согласно информации источника, в сделку по переходу Мартинеса может быть включен Миралем Пьянич, находящийся в настоящее время в аренде в "Бешикташе", и Мемфис Депай, который не входит в планы главного тренера "Барселоны" Хави.

Летом 2018 года Лаутаро перешёл в миланский "Интер", подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. В матче против "Сассуоло" он дебютировал в итальянской Серии A. В четырех следующих матчах провёл всего минуту, а возможно показать себя получил лишь 29 сентября в домашнем поединке против "Кальяри". В этом матче отметился забитым голом.

Возможно, слухи о Европе заставили руководство клуба поспешить с дебютом 18-летнего форварда в основной команде. Уже 1 ноября 2015 он вышел на поле в поединке против "Крусеро-дель-Норте" (3:0), заменив легендарного Диего Милито, который был его кумиром. Этот матч стал единственным для Лаутаро в том сезоне, он даже не получил золотые медали Апертуры. В первой половине сезона 2016 года сыграл уже в трех матчах и отметился дебютным голом - в ворота "Уракана". Также был удален в одном из матчей, получив две жёлтые карточки за 5 минут. На фоне личного прогресса и травмы основного нападающего команды Лисандро Лопеса Мартинес сумел закрепиться в основе аргентинского гранда. В сезоне 2016/17 забил 9 голов в 23 матчах, в том числе два дубля. В декабре 2017 года Мартинес попал на прицел "Атлетико", "Барселоны" и "Монако". Самым настойчивым был мадридский клуб. 7 декабря стало известно о том, что стороны уже согласовали контракт и Мартинес останется на правах аренды до конца сезона. Однако эта информация оказалась фейком. 28 февраля в поединке Кубка Либертадорес против бразильского "Крузейро" Мартинес отметился хет-триком. С зимы 2018 года в гонку за игрока включился "Интер". Но руководство "Расинга" сыграло на опережение и заключило со своим талантом новый контракт с опцией выкупа в 111 миллионов евро. Благодаря наличию связей в Аргентине, в том числе через свою легенду Милито, "нерадзурри" сумели согласовать трансфер.

Летом 2018 года Лаутаро перешёл в миланский "Интер", подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. В матче против "Сассуоло" он дебютировал в итальянской Серии A. В четырех следующих матчах провёл всего минуту, а возможно показать себя получил лишь 29 сентября в домашнем поединке против "Кальяри". В этом матче отметился забитым голом.