Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сыграет с "Ливерпулем" в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за смерти новорожденного сына. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Семья важнее всего, и Криштиану поддерживает своих близких в это чрезвычайно непростое время. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Роналду пропустит предстоящий матч против "Ливерпуля" на "Энфилде".

Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье", - говорится в заявлении клуба.