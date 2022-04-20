Кипрские клубы интересуются форвардом Нефтчи
Depozit faizini öncədən al!

Форвард азербайджанского "Нефтчи" Рамон попал в сферу интересов ряда кипрских футбольных клубов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, речь идет об "Арисе" (Лимассол) и "Пафосе".

Между тем, "Нефтчи" планирует продолжить сотрудничество с бразильским нападающим.
 