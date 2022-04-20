https://news.day.az/sport/1454723.html Кипрские клубы интересуются форвардом Нефтчи
Между тем, "Нефтчи" планирует продолжить сотрудничество с бразильским нападающим.
Кипрские клубы интересуются форвардом Нефтчи
Форвард азербайджанского "Нефтчи" Рамон попал в сферу интересов ряда кипрских футбольных клубов.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, речь идет об "Арисе" (Лимассол) и "Пафосе".
Между тем, "Нефтчи" планирует продолжить сотрудничество с бразильским нападающим.
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