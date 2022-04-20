Хорошая новость для болельщиков "ПСЖ"
Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к переходу в "Пари Сен-Жермен".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Todofichajes.
29-летний хавбек согласовал подписание четырехлетнего контракта с ПСЖ. Соглашение Погба с "красными дьяволами" истечет летом 2022-го. Таким образом, он сможет присоединиться к парижанам на правах свободного агента в летнее трансферное окно.
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел 19 матчей и отметился одним голом. Француз начал выступать за "Юнайтед" в 2016 году.
С 2012 по 2016 год Погба защищал цвета туринского "Ювентуса". В составе "старой синьоры" он четырежды становился чемпионом Италии. Вместе со сборной Франции Погба выиграл чемпионат мира и Лигу наций УЕФА.
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