Пеле снова попал в больницу

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле снова попал в медицинское учреждение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на канал ESPN.

По данным канала, 81-летний бразилец оказался в больнице "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу, где прежде проходил химиотерапию. Сейчас его жизни ничего не угрожает, и он находится под наблюдением врачей.

Напомним, в прошлом году Пеле прооперировали для того, чтобы удалить опухоль в толстой кишке. По информации ESPN опухоль в организме футболиста поразила также печень и легкое.