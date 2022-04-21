Фанаты украли часы Rolex у лидера "Формулы-1" во время совместного фото
Пилота "Феррари" Шарля Леклера обокрали во время прогулки, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на тренера гонщика по физподготовке Андреа Феррари, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Виареджо (Италия). Леклер вместе со своим тренером и друзьями отправился на прогулку, во время которой неизвестные люди представились поклонниками гонщика и попросили сфотографироваться с ним.
В результате у монегаска украли часы Rolex из уникальной коллекции, стоимость которых оценивается в несколько тысяч евро. Спортсмен обнаружил пропажу спустя несколько минут после того, как представившиеся его поклонниками люди скрылись. Полиция Виареджо начала расследование.
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