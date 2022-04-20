Посол Японии в Азербайджане посетил Национальную арену гимнастики

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада посетил Национальную арену гимнастики в Баку, сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

Дипломат встретился с членами сборной Японии, которая примет участие в предстоящем Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

В ходе встречи посол Японии пообщался со спортсменками, а в заключение была сделана фотография на память.

Отметим, что 22-24 апреля в Баку пройдет Кубок мира FIG по художественной гимнастике. В соревнованиях ожидается участие 140 спортсменок из 31 страны мира.