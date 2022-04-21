Уимблдон проведет специальную пресс-конференцию

Организаторы Уимблдона проведут специальную пресс-конференцию 26 апреля, сообщает журналист Бен Ротенберг в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, на ней может быть официально объявлено об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в этом турнире.

Турнир пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем у мужчин является Новак Джокович, у женщин сильнейшей в прошлом году стала румынка Симона Халеп.