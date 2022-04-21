https://news.day.az/sport/1454808.html Уимблдон проведет специальную пресс-конференцию
Уимблдон проведет специальную пресс-конференцию
Организаторы Уимблдона проведут специальную пресс-конференцию 26 апреля, сообщает журналист Бен Ротенберг в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, на ней может быть официально объявлено об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в этом турнире.
Турнир пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем у мужчин является Новак Джокович, у женщин сильнейшей в прошлом году стала румынка Симона Халеп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре