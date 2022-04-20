Месси останется в "Пари Сен-Жермен"

Лионель Месси продолжит выступать за "Пари Сен-Жермен". Аргентинский нападающий не собирается покидать клуб, с которым он связан контрактом до конца июня 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее появилась информация о предстоящем уходе из "ПСЖ" всех аргентинских футболистов - Лионеля Месси, Мауро Икарди, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии. Однако выяснилось, что Месси, в отличие от соотечественников, никуда не уходит.

Аргентинец Лионель Месси отработает свой контракт с "Пари Сен-Жермен". Нападающий проведет и следующий сезон во французском клубе, сообщает Чемпионат.com. У самого футболиста даже нет мыслей о переходе в другой клуб.