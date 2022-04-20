Азербайджанец получил высокую должность в ФИФА

Азербайджанец Эльхан Мамедов назначен директором европейских ассоциаций - членов Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Сообщается, что Мамедов приступит к работе с 1 мая 2022 года.

"То, что Эльхан присоединился к команде, - это настоящий прогресс для ФИФА, - сказал президент организации Джанни Инфантино. - Он показал свою приверженность футболу, оказывая значительную поддержку всем, кто занимается этим видом спорта в Азербайджане, и я с нетерпением жду, когда он применит свой опыт на благо европейского футбола в целом. Мы приветствуем его в команде ФИФА".

"Это совершенно особая возможность присоединиться к ФИФА, и я делаю это с ответственностью и честью, - сказал Мамедов. - Сегодня ФИФА является локомотивом игры, охватывающим каждый уголок нашего хрупкого мира. Я уверен, что вместе с командой ФИФА и европейскими ассоциациями-членами мы продолжим развивать футбол, внедряя новые идеи для дальнейшего развития как мужского, так и женского футбола. Я радею за благое управление и устойчивое развитие футбола и разделяю цели ФИФА и президента Инфантино в этом отношении. Я отдам все силы, чтобы использовать свой опыт на этой новой должности".

Мамедов более 14 лет занимал должность генерального секретаря Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), а также был председателем оргкомитета чемпионата мира среди девушек до 17 лет в 2012 году, одновременно являясь членом комитета ФИФА по честной игре и социальной ответственности. Мамедов руководил проведением в Баку крупнейших спортивных мероприятий, а именно Европейских игр 2015 года и финала Лиги Европы 2019 года. Также он является членом исполнительного комитета АФФА.