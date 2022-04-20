https://news.day.az/sport/1455007.html Эльхан Мамедов продолжит деятельность в АФФА на общественных началах
Эльхан Мамедов продолжит деятельность в АФФА на общественных началах
Эльхан Мамедов покинет пост исполнительного вице-президента АФФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 1 мая он будет работать в FİFA .
Мамедов продолжит свою деятельность в АФФА в качестве вице-президента на общественных началах.
Он также останется членом Исполнительного комитета.
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