Эльхан Мамедов продолжит деятельность в АФФА на общественных началах

Эльхан Мамедов покинет пост исполнительного вице-президента АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 1 мая он будет работать в FİFA .

Мамедов продолжит свою деятельность в АФФА в качестве вице-президента на общественных началах.

Он также останется членом Исполнительного комитета.