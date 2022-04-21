Роналдиньо назвал лучшего футболиста мира

Бывший игрок "Пари Сен-Жермен" Роналдиньо отметил, что нападающий парижан Килиан Мбаппе может стать лучшим футболистом мира, и поделился ожиданиями от будущего французского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Считаю, что Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Сейчас ПСЖ находится на уровне топ-клубов Европы, в мое время такого не было. Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе остался в команде. Мы увидели бы, как они побеждают в ЛЧ", - приводит слова Роналдиньо A Bola со ссылкой на Amazon Prime Video.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 41 матч, в которых забил 33 мяча и отдал 18 результативных передач.