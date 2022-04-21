Стало известно имя нового главного тренера "Манчестер Юнайтед". Им станет 52-летний Эрик тен Хаг. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Переговоры о сроке контракта между МЮ и тен Хагом еще ведутся. Сообщается, что стороны заключат соглашение сроком на три года с опцией продления еще на сезон или же сразу на четыре года.

На текущий момент нидерландский специалист возглавляет амстердамский "Аякс". Клуб запросил у МЮ выплату компенсации в размере 2 млн евро.

МЮ гарантировал тен Хагу выполнение его ключевого требования - тренер сможет принимать окончательные решения по трансферам совместно с руководством клуба.

"Юнайтед" занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), команда набрала 54 балла. "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу, набрав 76 очков. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает от подопечных Клоппа на два балла и имеет матч в запасе.