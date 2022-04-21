Фьюри и Уайт провели дуэль взглядов перед главным боем супертяжелого веса весны

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт провели финальную битву взглядов накануне боя, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Британцы организовали финальную пресс-конференцию и после нее посмотрели друг другу в глаза. Церемония сопровождалась массой криков, а также шутками и странными звуками от Фьюри.

Психологическая дуэль никак не могла начаться из-за перепалки команд бойцов, а сами соперники, сойдясь лицом к лицу, вели себя спокойно и в итоге пожали друг другу руки.