https://news.day.az/sport/1455144.html Фьюри и Уайт провели дуэль взглядов перед главным боем супертяжелого веса весны - ВИДЕО
Фьюри и Уайт провели дуэль взглядов перед главным боем супертяжелого веса весны - ВИДЕО
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт провели финальную битву взглядов накануне боя, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Британцы организовали финальную пресс-конференцию и после нее посмотрели друг другу в глаза. Церемония сопровождалась массой криков, а также шутками и странными звуками от Фьюри.
Психологическая дуэль никак не могла начаться из-за перепалки команд бойцов, а сами соперники, сойдясь лицом к лицу, вели себя спокойно и в итоге пожали друг другу руки.
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