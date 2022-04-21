«Карабах» вошел в «пятерку» лучших клубов Европы

Обнародован список команд высшей лиги национальных чемпионатов стран-членов УЕФА с самой надежной обороной в домашних играх.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в число лидеров клубов высшей лиги, сыгравших не менее 5 матчей на своем поле, вошел и "Карабах".

Лидер Премьер-лиги Азербайджана в 10 встречах пропустил всего 3 мяча, то есть 0,3 гола в среднем за игру.

Лучший результат в Европе имеют всего 4 команды. Это "Жальгирис" (Литва), "Селтик" (Шотландия), "Црвена Звезда" (Сербия) и "Славия" (Чехия).

1. "Жальгирис" (Литва) - 0 (0/5)

2-3. "Селтик" (Шотландия) - 0,25 (4/16)

"Црвена Звезда" (Сербия) - 0,25 (4/16)

4. "Славия" (Чехия) - 0,27 (4/15)

5. "Карабах" (Азербайджан) - 0,30 (3/10)