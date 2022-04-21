Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы
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В Софии проходят финальные бои молодежного первенства Европы по боксу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанский боксер Кянан Бабаев (48 кг) стал чемпионом, победив в финале Николаса Павлика (5:0).
Напомним, что вчера Амин Мамедзаде (51 кг) завоевал бронзу. (ФБА)
Отметим, что Азербайджан на болгарском ринге представляли 13 спортсменов.