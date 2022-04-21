Когда завершатся строительно-монтажные работы, связанные с "Формулой-1"?

Планируем завершить строительно-монтажные работы, связанные с трассой Бакинского городского кольца в рамках "Гран-при Азербайджана "Формулы-1", до 6 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал руководитель по строительству спортивных объектов компании Baku City Circuit Том Батчер.

Он отметил, что инфраструктурно-монтажные работы стартовали и в районе паддока.

"Также проведет тестовые испытания Международная автомобильная федерация. После проверок гоночная трасса будет полностью сдана в эксплуатацию. Отрадно, что мы вернулись на трибуны и трассу. Сотрудники Baku City Circuit работают, не покладая рук. Хотим, чтобы соревнования в Азербайджане стали запоминающимися", - добавил Батчер.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня этого года.